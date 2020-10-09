İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, edinilen bilgilere göre olay, Tonguçlar Meydanı’nda yer alan Tarihi Fatih Camii avlusunda meydana geldi. Sabah saatlerinde cami avlusunda bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sırtından bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

BIÇAĞI SIRTINA SAPLAYIP GİTTİ

İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri yaptıkları incelemede öldürülen kişinin Burak Işık (31) olduğunu tespit ederek, ölenin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin suç aleti bıçağı Işık’ın sırtında saplı halde bırakarak olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Polis ekipleri cinayeti işleyen zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırmalara başlandı.

200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırmalarda, 200 güvenlik kamerasında 700 saatlik görüntü izlendi. Görüntülerde öldürülen Burak Işık’ın husumetlisi olan Hakan Pancar olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda Hakan Pancar Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı.

Hakan Pancar tarafından öldürülen Burak Işık.

DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan Hakan Pancar, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde, iki ay önce Burak Işık ve iki arkadaşı tarafından caminin bahçesinde tartıştıklarını ve Burak Işık ile iki arkadaşı tarafından darp edildiğini iddia etti.

ÖCÜNÜ ALMAK İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Dayak yediğinden dolayı duruma içerlediğini ifade eden Pancar'ın, öcünü almak için kendisini döven Burak Işık ve iki arkadaşının peşine düştüğünü, daha sonra cami bahçesinde gördüğü Burak Işık'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığını ifade ettiği öğrenildi. İfadesinin ardından zanlı Pancar, adliyeye sevk edildi.