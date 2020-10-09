Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, edinilen bilgilere göre olay, Tonguçlar Meydanı’nda yer alan Tarihi Fatih Camii avlusunda meydana geldi. Sabah saatlerinde cami avlusunda bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sırtından bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
BIÇAĞI SIRTINA SAPLAYIP GİTTİ
İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri yaptıkları incelemede öldürülen kişinin Burak Işık (31) olduğunu tespit ederek, ölenin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin suç aleti bıçağı Işık’ın sırtında saplı halde bırakarak olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Polis ekipleri cinayeti işleyen zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırmalara başlandı.
200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırmalarda, 200 güvenlik kamerasında 700 saatlik görüntü izlendi. Görüntülerde öldürülen Burak Işık’ın husumetlisi olan Hakan Pancar olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda Hakan Pancar Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı.
Hakan Pancar tarafından öldürülen Burak Işık.
DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Gözaltına alınan Hakan Pancar, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde, iki ay önce Burak Işık ve iki arkadaşı tarafından caminin bahçesinde tartıştıklarını ve Burak Işık ile iki arkadaşı tarafından darp edildiğini iddia etti.
ÖCÜNÜ ALMAK İÇİN BIÇAKLAMIŞ
Dayak yediğinden dolayı duruma içerlediğini ifade eden Pancar'ın, öcünü almak için kendisini döven Burak Işık ve iki arkadaşının peşine düştüğünü, daha sonra cami bahçesinde gördüğü Burak Işık'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığını ifade ettiği öğrenildi. İfadesinin ardından zanlı Pancar, adliyeye sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!