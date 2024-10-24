2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesinde, dün 5 kişinin şehit olduğu 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün akşamdan itibaren hava harekatlarında, 47 terör hedefinin vurulduğunu, vurulan hedeflerde ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

REKLAM advertisement1

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşamdan (23 Ekim) itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Dün akşamdan (23 Ekim) itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi. https://t.co/UHM7GhSNSa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2024