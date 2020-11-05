12 yaşında katledilen Hande'nin katilleri 19 yıl sonra!

DHA

İstanbul Kadıköy'e bağlı İçerenköy'de, 4 Ocak 2001 yılında meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş (12),evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede küçük kızın başına bir çekişle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kadar kesildiğini tespit etti.

19 YIL KATİLLERİNE ULAŞILAMADI

DHA'da yer alan habere göre şüpheli ya da şüphelilerin Hande Çinkitaş'ı 13 yerinden bıçakladığı belirlendi. Polis bu güne kadar yaptığı çalışmada katil yada katillere ulaşılamamıştı.

DNA İNCELEMESİNDEN SONUÇ ALINAMAMIŞTI

Olay yerinde yapılan incelemede Çinkitaş'ın avucunda saç telleri bulunmuştu. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamamıştı. Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil ya da katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği ve cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti. Ayrıca kapıda zorlama izinin olmaması katilin tanıdık biri olabileceğini gösteriyordu.

YENİ DNA TESTİ CİNAYETİN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLADI

Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu saç tellerinin günümüz teknolojisiyle bir kez daha incelemesiyle şüpheliye ulaşıldığı öğrenildi.

BABA VE ÜVEY ANNE ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINDA

Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphlilerin ise baba Nezih Ç. ile üvey anne Şehriban Ç. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin 4 gün boyunca Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandığı öğrenildi. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edilecekler.