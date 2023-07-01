Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale edilirken 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2’inci viyadük üzerinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan birinin kaza yapması üzerine arkadan gelen araçlar birbirine çarptı. Kazada 18 araç birbirine girerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ayakta müdahale ederken 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım iki şeritten sağlanırken bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.