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        15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti! Türkiye'de törenler var

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin tamamında 15 Temmuz şehitleri yapılan törenlerle anılacak. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin tamamında 15 Temmuz şehitleri yapılan törenlerle anılacak.

        Ajanslar
        Giriş: 15.07.2023 - 10:25
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        15 Temmuz şehitleri anılıyor
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        FETÖ'nün 15 Temmuz'da giriştiği darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 251 kişinin şehit olduğu darbe kalkışması için Türkiye'nin her yerinde törenler düzenlenecek. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nda, Ankara'da da Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda törenler düzenlenecek.

        Terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin 7'nci yıldönümü. Türkiye'nin her yerinde törenler düzenlenecek.

        15 TEMMUZ KÖPRÜSÜNE TÜRK BAYRAĞI

        FETÖ’cü hainlerin darbeyi ilk olarak başlattığı yer olan ve halk ile polisin büyük mücadele verdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı ve şehitler anıldı.

        15 Temmuz Derneği ve İstanbul Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Türk bayrağı ile üzerinde "7 Yıl önce bugün burada 34 can Vatan uğruna şehit oldu. Rahmet ve minnetle’’ ve ‘’Vatan millet aşkına yazılı dev afişler asıldı.

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        ŞEHİTLER MAKAMI'NDA ANMA

        Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda yer alan Şehitler Makamı'nı ziyaret ediyor. Şehitlerin yakınları ve vatandaşlar sabah saatlerinde makamı ziyaret etti. Şehitler makamı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor.

        ANKARA'DA İKİ NOKTADA TÖREN

        Ankara Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla anma töreni düzenlenecek.

        Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin hedef aldığı noktalardan olmuştu. Ankara'daki iki başkanlık FETÖ'cü hainlerin kontrolündeki F-16'larla vurulmuştu. İki merkezde 51 kişi şehit olmuştu.

        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN MESAJ

        Milli Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "15 Temmuz gecesi vatanımızı ve demokrasimizi FETÖ’cü hainlere teslim etmeyerek canlarını feda eden sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

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        BAKAN YERLİKAYA'DAN 15 TEMMUZ MESAJI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü hakkında açıklamalarda bulundu.

        Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'un 7'nci yıl dönümünde ülkemizin her bir köşesinde; TürkiyeYüzyılı'nın kahramanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi ve ellerindeki Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızla hainlere dur diyen milyonlarca vatan evladını en güçlü şekilde anacağız. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi haykıracağız: 'BAŞARAMAYACAKSINIZ! Milletimizi bölemeyeceksiniz! Bayrağımızı indiremeyeceksiniz! Vatanımızı parçalayamayacaksınız! Devletimizi yıkamayacaksınız! Ezanlarımızı susturamayacaksınız! Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz! Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız! Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz! Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz! #TürkiyeYüzyılınınKahramanları #TürkiyeninHuzuru' ifadelerini kullanırken, bir de video paylaştı.

        Bakan Yerlikaya, paylaştığı videoda ise, "Değerli kardeşlerim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Bir taraftan milletimizin kazandığı muhteşem zaferimiz varken, diğer taraftan darbe girişimini iman dolu göğsüyle durduran, çıplak elleriyle tanka, topa, uçağa meydan okuyan şehitlerimizin hüznünü yaşıyoruz. Türkiye'nin en karanlık gecesini şehadetiyle aydınlatan 253 vatan evladı, 2739 kahraman gazimizin her biri milletimizin kalbine kazınmıştır. FETÖ'cü hainlerle amansız mücadelemiz bitmedi, bitmeyecektir. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin gözü arkada kalmadı, kalmayacak. And olsun ki aziz hatıralarını dünya durdukça yaşatacağız. Bugünümüzü ve yarınlarımızı; anadan, yardan, serden geçen kahramanlarımıza borçluyuz. Biz bu topraklara onların sayesinde vatan diyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. 15 Temmuz'da, Türkiye Yüzyılı'na giden yolu açın aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" dedi.

        #15 Temmuz darbe girişimi
        #son dakika haberi
        #15 Temmuz Darbesi
        #FETÖ
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