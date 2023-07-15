FETÖ'nün 15 Temmuz'da giriştiği darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 251 kişinin şehit olduğu darbe kalkışması için Türkiye'nin her yerinde törenler düzenlenecek. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nda, Ankara'da da Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda törenler düzenlenecek.

Terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin 7'nci yıldönümü. Türkiye'nin her yerinde törenler düzenlenecek.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜNE TÜRK BAYRAĞI

FETÖ’cü hainlerin darbeyi ilk olarak başlattığı yer olan ve halk ile polisin büyük mücadele verdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı ve şehitler anıldı.

15 Temmuz Derneği ve İstanbul Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Türk bayrağı ile üzerinde "7 Yıl önce bugün burada 34 can Vatan uğruna şehit oldu. Rahmet ve minnetle’’ ve ‘’Vatan millet aşkına yazılı dev afişler asıldı.

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ŞEHİTLER MAKAMI'NDA ANMA

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda yer alan Şehitler Makamı'nı ziyaret ediyor. Şehitlerin yakınları ve vatandaşlar sabah saatlerinde makamı ziyaret etti. Şehitler makamı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor.