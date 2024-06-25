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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: 15 kişinin öldüğü yangın gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        15 kişinin öldüğü yangın gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

        Diyarbakır-Mardin arasında çıkan ve 15 kişinin öldüğü yangın gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların alevler içerisindeki koyunları kurtarmaya çalıştığı an kamerayla kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:38
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        O yangının yeni görüntüleri!
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        Diyarbakır ve Mardin illeri arasında 15 kişinin ölümüne sebep olan anız ve örtü yangınına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntüde vatandaşların alevler arasında kalan koyunları çıkarmaya çalıştığı görüldü.

        Yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıktı. Bölgede şiddetli rüzgarın olması hasebiyle yangın, ilçeye bağlı Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine sıçradı.

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        Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti. Yanı sıra Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yanarken, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları telefon kamerasıyla kaydedildi.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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