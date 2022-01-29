13 ilde 'Change' operasyonu! Değeri 10 milyon TL!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen çalıntı araç ihbarını değerlendirerek, operasyon için düğmeye bastı. Altı ay boyunca yüzlerce kameradan araçların PTS geçişlerini inceleyen ekipler, change olayını gerçekleştiren 1'i kadın 13 kişiyi tespit etti.
BAŞKA ARAÇLARIN ŞASİ NUMARASI VERİLDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre operasyon kapsamında detaylı inceleme başlatan ekipler, yurt dışından kaçak yollara getirilen araçlara, Türkiye'de kaza yapmış ve trafikten çekilmiş araçların şasi ve motor numaralarının çakılarak araçlara normal görünüm verildiğini tespit etti.
38 ARACA EL KONULDU
20 Ocak'ta harekete geçen ekipler Bursa merkezli başlattıkları operasyon kapsamında Aydın, İstanbul, Edirne, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyonlar yaptı. 38 araca el konulurken, Türkiye'de bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.
YABANCI UYRUKLU BİR KADIN ARANIYOR
Yabancı uyruklu bir kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalarda, araçlara şasi numarası çakmak için kullanılan 36 numaratör, 18 adet noter vekaletnamesi ve araç satış belgesi, 6 adet Türk ve yabancı plaka, 4 adet araç ruhsatı ve yabancı araç alım satımında kullanılan resmi belgeler ele geçirildi.
11 KİŞİ TUTUKLANDI
23 Ocak'ta Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.Ş. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İ.B., A.B., F.B., B.B., M.B., S.K., S.V., T.Y., İ.T., Ş.D. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye genelinde yapılan operasyon tamamlanırken, yurt dışı ayağı için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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