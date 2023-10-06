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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı

        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından bölücü terör örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde başlatılan Kahramanlar Operasyonları'nın yanı sıra terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kıskaç" operasyonu başlatıldı. Kahramanlar Operasyonları'nda bugün 11 ilde 75 şüpheli yakalanırken, Kıskaç operasyonunda da 26 ilde 92 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 08:26 Güncelleme: 06.10.2023 - 08:58
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        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Kıskaç" operasyonunda 92 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanlar Operasyonları'nın ardından "Kıskaç" operasyonu başlatıldı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince; Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova’da düzenlenen Kıskaç Operasyonu’nda 92 şüpheli yakalandı.

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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine nefes aldırmayacağız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim var kararlılıkla sürecek" dedi.

        11 İLDE KAHRAMANLAR OPERASYONLARI: 75 GÖZALTI

        Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 75 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, Kahramanlar Operasyonları hakkında bilgi verdi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından; İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde bölücü terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.

        Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

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