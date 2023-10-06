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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Kıskaç" operasyonunda 92 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanlar Operasyonları'nın ardından "Kıskaç" operasyonu başlatıldı.

DEAŞ’E YÖNELİK 2️⃣6️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN “KISKAÇ” OPERASYONUNDA 9️⃣2️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu,… pic.twitter.com/ZrYagKwKPt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince; Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova’da düzenlenen Kıskaç Operasyonu’nda 92 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine nefes aldırmayacağız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim var kararlılıkla sürecek" dedi.

11 İLDE KAHRAMANLAR OPERASYONLARI: 75 GÖZALTI

Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 75 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, Kahramanlar Operasyonları hakkında bilgi verdi.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ)YÖNELİK 1️⃣1️⃣ İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA 7️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri,… pic.twitter.com/THNJ0RCwKZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından; İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde bölücü terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.