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        Haberler Gündem Güvenlik Suriye Son Dakika | MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi! - PKK'ya operasyon

        Son dakika haberi MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesi'ne terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:07 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:03
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        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
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        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        TERÖRİSTLER DABIK ÜSSÜNE SALDIRDI

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

        "GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLDİ"

        Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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