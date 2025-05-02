Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 1 Mayıs: 372 kişi serbest, 36 kişi adliyede

        1 Mayıs: 372 kişi serbest, 36 kişi adliyede

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakıldı. 36 kişi ise adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 Mayıs: 372 kişi serbest, 36 kişi adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 408 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi.

        Kent genelinde İstanbul Valiliğinin izin verdiği kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı gerekçesiyle yakalanan 408 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Gözaltındaki 36 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

        Ayrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        Habertürk Anasayfa