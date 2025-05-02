İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 408 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Kent genelinde İstanbul Valiliğinin izin verdiği kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı gerekçesiyle yakalanan 408 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Gözaltındaki 36 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.