Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

16 Kasım günü Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, tedaviye alındığı GATA'da şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin, çarşamba günü Feke ilçesi Ormancık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Şehit düşen Uzman Çavuş Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için baba evine akın etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı mesajı yayımladı.