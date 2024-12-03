1 asker şehit oldu
16 Kasım'da Pençe kilit operasyonunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı.
16 Kasım günü Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, tedaviye alındığı GATA'da şehit oldu.
Şehit düşen Uzman Çavuş Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için baba evine akın etti.
Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin, çarşamba günü Feke ilçesi Ormancık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
CEVDET YILMAZ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuşumuz Eren Kızıldağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.