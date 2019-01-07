Son bir yılda teknolojide fiyatlar ne kadar arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) geçen hafta açıkladığı 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte tüketici elektroniğindeki yıllık fiyat artışları da belli oldu. Yıllık TÜFE’nin yüzde 20.3 olduğu 2018 yılında, beyaz eşya dahil teknoloji pazarında fiyat artışları yüzde 70’leri aştı.

TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan ürünlerden, cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi tüketici elektroniği ürünlerinin yanı sıra beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile haberleşme ve iletişim ücretlerinin son bir yılda nasıl değiştiğini araştırdık.

Yıl genelinde dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak artan fiyat etiketlerini, teknoloji sektöründeki oyuncuların da katıldığı enflasyonla mücadeleye destek kampanyaları da dizginleyemedi. Tüketici elektroniği ve beyaz eşyadaki fiyat artışları yıllık TÜFE'yi üçe kadar katladı.

30 farklı ürün ve hizmet kalemini kapsayan incelememize göre son bir yılda fiyatı en fazla oranda artan ürün, fırınlı ocak oldu. TÜİK verilerine göre 2017 yılı sonunda ortalama fiyatı 974 TL olan fırın ocak, 2018 yılı sonunda yüzde 74’lük artışla 1694 TL’ye çıktı.

Son bir yılda oyun konsolu fiyatları ortalama yüzde 59 artarken, bilgisayar fiyatları yüzde 44, cep telefonu fiyatları yüzde 43, televizyon fiyatları yüzde 42 yükseldi.

Araştırma kapsamındaki 30 ürün ve hizmet içinde fiyatı düşen tek kalem ise son bir yılda ortalama yüzde 13’e yakın ucuzlayan sabit telefon görüşme ücreti oldu.

SON BİR YILDA HANGİSİNİN FİYATI NE KADAR ARTTI?

İşte Türkiye’deki tüketici elektroniği, beyaz eşya ve haberleşme alanındaki 30 ürün ve hizmetin fiyatlarındaki son bir yıllık değişimler: