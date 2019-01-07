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İşte tüketici elektroniğindeki zam şampiyonları

Yıllık TÜFE'nin yüzde 20.3 çıktığı 2018 yılında tüketici elektroniği, beyaz eşya ve haberleşme giderlerinde fiyat artışları yüzde 70'leri geçti. İşte kalem kalem son bir yılda fiyatlar nereden nereye geldi?

07.01.2019 - 09:49 | Güncelleme: Teknoloji
teknoloji enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) geçen hafta açıkladığı 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte tüketici elektroniğindeki yıllık fiyat artışları da belli oldu. Yıllık TÜFE’nin yüzde 20.3 olduğu 2018 yılında, beyaz eşya dahil teknoloji pazarında fiyat artışları yüzde 70’leri aştı.

TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan ürünlerden, cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi tüketici elektroniği ürünlerinin yanı sıra beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile haberleşme ve iletişim ücretlerinin son bir yılda nasıl değiştiğini araştırdık.

Yıl genelinde dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak artan fiyat etiketlerini, teknoloji sektöründeki oyuncuların da katıldığı enflasyonla mücadeleye destek kampanyaları da dizginleyemedi. Tüketici elektroniği ve beyaz eşyadaki fiyat artışları yıllık TÜFE'yi üçe kadar katladı.  

30 farklı ürün ve hizmet kalemini kapsayan incelememize göre son bir yılda fiyatı en fazla oranda artan ürün, fırınlı ocak oldu. TÜİK verilerine göre 2017 yılı sonunda ortalama fiyatı 974 TL olan fırın ocak, 2018 yılı sonunda yüzde 74’lük artışla 1694 TL’ye çıktı.

Son bir yılda oyun konsolu fiyatları ortalama yüzde 59 artarken, bilgisayar fiyatları yüzde 44, cep telefonu fiyatları yüzde 43, televizyon fiyatları yüzde 42 yükseldi.

Araştırma kapsamındaki 30 ürün ve hizmet içinde fiyatı düşen tek kalem ise son bir yılda ortalama yüzde 13’e yakın ucuzlayan sabit telefon görüşme ücreti oldu.

SON BİR YILDA HANGİSİNİN FİYATI NE KADAR ARTTI?

İşte Türkiye’deki tüketici elektroniği, beyaz eşya ve haberleşme alanındaki 30 ürün ve hizmetin fiyatlarındaki son bir yıllık değişimler:

Tüketici Madde
Fiyatları (TL)		20172018FarkDeğişim
Fırınlı Ocak9741694720.674.0%
Aspiratör274467192.970.4%
Normal Buzdolabı17052742103760.8%
Oyun Konsolu1483236688359.5%
Fırın361575213.959.2%
Çamaşır Makinesi1402216476254.4%
Pil2.74.11.451.0%
Tost Makinesi256381125.248.9%
Ütü223328105.747.5%
Telefon Yedek Parçaları639229.046.0%
Bilgisayar27273921119443.8%
Cep Telefonu1660237871843.3%
Televizyon1938274580741.6%
Kablo Özel Yayın Hizmeti56579623140.9%
Elektrikli Süpürge539757218.540.5%
Su Isıtıcı22331490.440.5%
Bulaşık Makinesi1183164346038.9%
Tablet Bilgisayar60383122837.8%
Bilgisayar Ekipmanları29.740.811.137.4%
No-Frost Buzdolabı2273305378034.3%
Set Üstü Ocak415552137.533.2%
İnternet Kafe Ücreti2.02.60.630.0%
Blender28135877.327.6%
Derin Dondurucu18182285467.025.7%
Klima22252781556.625.0%
Fotoğraf Makinesi1132132619417.1%
Cep Telefonu Görüşme Ücreti40.442.52.15.2%
Telefon Onarımı54.856.82.03.6%
İnternet Ücreti54.155.41.32.4%
Telefon Görüşme Ücreti33.429.1-4.3-12.9%
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