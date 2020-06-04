Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid- 19 virüsünün kolay yayılma potansiyeli korunma tedbirleri konusunda bilinçli olmayı gerektiriyor. Virüs daha çok; Öksürme, aksırma gibi eylemlerle damlacık yolu, ellerin ağız, burun ve göze götürülmesi yolu ile bulaşıyor. Bu nedenle bu sorunda ellerin dezenfeksiyonu çok önemli görülüyor. Son aylarda derinin dezenfeksiyonu konusunda yanlış ya da gereğinden fazla yapılan uygulamaların bir takım deri hastalıklarında artışa yol açmasına dikkat çekiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. İlkin Zindancı, “Son günlerde hastanelerin dermatoloji polikliniklerine başvuran hastaların çok önemli bir bölümünü dezenfeksiyon yan etkilerinden muzdarip bu tip hastalar oluşturuyor” diyor.

DEZENFEKTAN VE KOLONYAYI SU VE SABUN YOKSA KULLANIN

Virüs çeperinin dezenfektanlara son derece duyarlı olması nedeniyle deri dezenfeksiyonu için su ve sabunla el yıkamak, bunların bulunamadığı yerlerde el dezenfektanları ve alkol içeren kolonya benzeri ürünler kullanmak yeterli oluyor. Bu ürünlerin gereğinden fazla kullanılması ise deride tahriş oluşturarak ekzemaya yol açabiliyor. Bunun nedeninin bu ürünlerin derinin bariyer görevi yapmasını sağlayan ve mikroplardan koruyan bazı maddelerin kaybına neden olması olduğuna dikkat çekiliyor. Bu yoğun uygulamanın sonucunda önce kuruma ve kızarma, ardından çatlama, sulanma, su toplaması gibi bulgularla kendini gösteren ekzemalar oluşuyor. Bu soruna sıklıkla kaşıntı eşlik ediyor. Çatlaklarla dolu ve sık kaşınan deri enfeksiyonlara açık hale geliyor. Bu durum kişilerin yaşam kalitesini düşüreceği gibi iş yapamaz hale gelmelerine bile neden olabiliyor. Bu nedenle el yıkama sıklığının şüpheli temasa bağlı olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Yıkama süresinin 15-20 saniye olması dezenfeksiyon için yeterli görülüyor. Süre ve sıklık artarsa el ekzemalarına yatkınlık da artıyor. Alkol içeren ürünler de benzer yan etkiler yapabiliyor. Bu noktada kullanım sıklığı konusunun takıntıya dönüşmemesine dikkat etmek gerekiyor.

ZEYTİNYAĞI, ARGAN YAĞI, KAYISI YAĞI İÇEREN NEMLENDİRİCİLER KULLANIN

Bir diğer önemli faktörün el yıkarken deriyi kurutmayan ve tahriş etmeyen ürünlerin ve ardından deride bariyer oluşturan nemlendiricilerin kullanılması olduğu belirtiliyor. Bu amaçla el yıkamanın gliserin ve zeytinyağı gibi nemlendiricileri de içeren geleneksel beyaz kalıp sabunlarla yapılması öneriliyor. Sabunların sıvılaştırılması ve renklendirilmesi kimyasal ürünlerin eklenmesi anlamına geleceği için deride tahriş oluşturabiliyor. Bu sorunun giderilmesi için yıkamanın ardından derinin mutlaka nemlendirilmesi öneriliyor. Allerjik madde içermeyen ve içinde seramid, argan yağı, zeytinyağı, shea yağı, gliserol, kayısı yağı, provitamin B5 gibi deriyi koruyan ve bariyerini güçlendiren maddeler içeren nemlendiriciler tavsiye ediliyor.

BU DERİ HASTALIKLARINA SAHİP OLANLARIN RİSKLERİ FAZLA

Derinin normale göre daha kuru olduğu olduğu ileri yaş hastalar; sedef, atopik dermatit, ihtiyoz gibi deri hastalığı olanlar dezenfeksiyon yan etkilerine daha kolay maruz kalabiliyorlar. Bu hastaların özellikle deriyi koruyan bariyer oluşturan nemlendiriciler kullanma konusunda daha hassas olmaları gerekiyor. Eldiven kullanımı özellikle ‘’lateks allerjisi’’ olan bazı hastalarda mevcut durumu olumsuz etkileyebiliyor. Bu hastalarda alerjinin “yama testi” ile doğrulanması gerekiyor.

KORTİZONLU KREM KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Tedavi sırasında hekimler gerekli gördükleri zaman hastalarına kortizon içeren kremler öneriyor. Kortizonun öneri dışında kullanımı yan etki yapabileceği için hekim tavsiyesi doğrultusunda önerilen süre ve sıklıkta kalmayıp nemlendiricilerle birlikte kullanılması gerekiyor. Nemlendiriciler hem deriyi nemlendirerek bariyer özelliğini güçlendiriyor hem de kortizonların yan etkilerine karşı koruma sağlıyor. Bariyer güçlendirici ürünlerin deride sadece ekzemanın oluştuğu dönemde değil, günlük hayatta derinin daha iyi olduğu dönemde de kullanılması özellikle yatkın kişilerde hastalığın tekrarlama potansiyelini azaltıyor.