Somon balığı nasıl pişirilir? Somon pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Somon balığı, zengin omega-3 yağ asitleri, yüksek protein içeriği ve kendine has aroması ile dikkat çeken bir balıktır. Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen bu değerli balığı lezzetli şekilde ve tam kıvamında pişirmek için doğru püf noktalarını uygulamak gerekir. Özellikle sağlıklı yemek pişirmeye özen gösterenler “Somon nasıl pişirilir?” sorusuna yanıt arıyor. Somon pişirme tekniği seçerken balığın cinsi, kalınlığı gibi detaylaR oldukça önem taşır. İster ızgarada, ister fırında, ister tavada olsun; her yöntem için bilinmesi gereken püf noktaları bulunuyor. Bu yazıda farklı somon pişirme yöntemi ve ideal somon tarifi için dikkat edilmesi gereken adımlar yer alıyor. İşte, Lezzetli mi lezzetli somon tarifi…

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SOMON BALIĞI NEDİR VE NERELERDE YAŞAR?

"Soğuk iklimlerin denizlerinde yaşayan somon balığı, yüksek yağ içeriğiyle dikkat çeker. Doğal yaşam alanları arasında Norveç, Alaska ve Kanada'nın serin suları yer alırken, aynı zamanda dünya genelinde birçok çiftlikte de yetiştirilerek geniş çapta tüketilmektedir. Pembe renkli etiyle dikkatleri üzerine çeken bu balık, özellikle sağlıklı yaşamı benimseyenler için oldukça ideal bir protein kaynağıdır.

SOMON NASIL PİŞİRİLİR? Somon balığını pişirmenin birçok farklı yöntemi vardır. Somon fırında, tavada, ızgarada, buharda ya da sote şeklinde pişirilebilir. 1.Fırında Somon Pişirme Yöntemi Malzemeleri 2 dilim somon fileto

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz, karabiber

Taze kekik ya da biberiye

Limon dilimleri Hazırlanışı: REKLAM -Somon filetolarının her iki yüzünü zeytinyağı, sarımsak ve baharat karışımıyla ovun ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına verin -Yağlı kağıtı serdiğiniz fırın tepsisine somonu alın ve üzerine taze otlarla limon dilimlerini ekleyin. -15 ile 20 dakika aralığında pişirin. Somonun içi opaklaştığında balık pişmiş demektir. 2.Tavada Somon Pişirme Tekniği: -Tavayı orta ya da yüksek ateşte iyice kızdırın ve somonun derili kısmı altta kalacak şekilde yerleştirin. -Derili tarafı çıtırlaşana kadar (yaklaşık olarak 4-5 dakika) pişirin. -Somonun diğer yüzünü çevirip 2-3 dakika daha pişirin. Izgarada Somon Pişirme İpuçları: -Izgarayı önceden iyice ısıtın.

-Somonu pişirmeden önce zeytinyağı ile hafifçe yağlayın. -Balığı çevirmeden önce bir yüzünü tamamen pişirmeye bırakın. 4.Buharda Somon Pişirme Yöntemi: -Buhar tenceresine somonu yerleştirin. REKLAM -Üzerine limon suyu, taze otlar ve biraz tuz serpin. -Yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirin. SOMON PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI Taze balıkları tercih etmek hem lezzet, hem de sağlık açısından oldukça faydalıdır. Kokusu hafif ve rengi parlak olan somon balıkları tercih edilmelidir.

Pişirme esnasında balığın dağılmasını engellediği için derili somon tercih etmek, çıtır dokusu ile lezzet katar.

Somonun marine süresi kısa tutulmalı, yarım saat ile 1 saat arasını geçmemelidir. Uzun süre marinasyon yapılması durumunda somon balığının dokusu bozulabilir.

Ortalama büyüklükteki bir somonu 180 ile 200 derece arasında fırında 15-20 dakika kadar pişirin.

Somonun kendine has aromasını bozmamak için aşırı baharat kullanımından kaçının.

Pişirdikten sonra somOnu birkaç dakika dinlendirmek, içindeki suyun dağılmadan ete yayılmasını sağlar. PRATİK VE LEZZETLİ SOMON TARİFİ Ballı Hardallı Somon Fileto Malzemeleri: 2 somon fileto

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber

Zeytinyağı Hazırlanışı: Bal, hardal ve limon suyunu karıştırarak sos hazırlayın.

Somonların üzerine fırçayla bu karışımı sürün.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılan 190 derecelik fırında somonu 15 dakika kadar pişirin.

Yanında fırınlanmış sebzelerle servis edin.