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        Haberler Dünya Somali'de bombalı saldırı: Hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimliği tespit edildi

        Somali'de bombalı saldırı: Hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimliği tespit edildi

        Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybeden iki yardım çalışanından birinin Türk vatandaşı Abdurrahim Yörük olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 18:58 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:16
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        Somali'de saldırı: Bir Türk hayatını kaybetti
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        Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki yardım çalışanından birinin Verenel Derneği'nin Somali temsilcisi Türk vatandaşı Abdurrahim Yörük olduğu tespit edildi.

        Somali'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında patlama yaşandığı bildirildi.

        Mogadişu'daki patlamada Türk vatandaşı Yörük ve bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

        NE OLDU?

        Somali'de yol kenarına döşenen patlayıcının, insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında Yörük ve bir Somalili yaşamını yitirdi.

        Somali'de yardım çalışmaları yürüten Safa Vakfı temsilcisi Rıdvan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın yardım çalışması esnasında yaşandığını belirtti.

        Yılmaz, "Mülteci kampında yardım çalışması yürütüyorduk ve diğer aracımız gelirken patlama yaşandı" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #somali
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