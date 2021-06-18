Somali'de askerî üsse bombalı araçla saldırı

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Yerel medyadaki habere göre, Somali'nin Orta Şabelle bölgesinde sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda bazı askerler yaralandı. Saldırıda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu en az 3 asker hayatını kaybetti.

Somalili yetkililer, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Eş-Şebab terör örgütü saldırıyı üstlendi ve en az 10 askerin öldüğünü iddia edildi.

New York Times, saldırının gerçekleştiği askerî üssün, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan TURKSOM Askerî Eğitim Üssü olduğunu ve üssün Türkiye ve yerel güçlerle birlikte yürütüldüğünü söyledi.