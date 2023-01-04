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Soma'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Manisa Soma'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Giriş: 04.01.2023 - 02:40 | Güncelleme: ABONE OL
Soma'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Soma'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
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AA

Manisa'nın Soma ilçesinde 17 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçedeki 17 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; adreslerde yapılan aramada 16 gram uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 17 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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