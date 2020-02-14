14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Solunum yetmezliği; solunum sisteminin oksijen ve karbondioksit değişiminde meydana gelen yetersizlik sonucu ortaya çıkmasıdır. Bu durum hastalık değil, bir sendromdur. İşte solunum yetmezliği nedir, neden olur, belirtileri ve tedavisi
Solunum yetmezliği nedir, neden olur, belirtileri ve tedavisi
Solunum yetmezliği; solunum sisteminin oksijen ve karbondioksit değişiminde meydana gelen yetersizlik sonucu ortaya çıkmasıdır. Bu durum hastalık değil, bir sendromdur.
Solunum sisteminin görevi; metabolizma için gerekli olan oksijeni alarak, karbondioksiti dışarı atması şeklindedir. Solunum yetmezliği oluşması devir daim yapan sistemlerin birinde meydana gelen bir soruna işaret olabilmektedir. Solunum işlemi üç adet mekanizma ile gerçekleşmektedir.
Bunlar;
• Ventilasyon; havayı alveollere kadar ulaştırarak kan ile karışmasını sağlamaktadır.
• Difüzyon; bulunan gazların alveol ve kapiller duvarı arasındaki oluşan hareketidir.
• Dolaşım; oksijenin gaz değişimi olan bölgeden alınarak diğer hücrelere götürülmesi işleminin sağlanmasıdır.
Bu mekanizmaların fonksiyonel bir şekilde çalışması gerekmektedir. Çalışmadığı takdirde çeşitli türlerde oluşan solumun yetmezlikleri görülebilmektedir.
• Akut solunum yetmezliği; kısa sürede çıkan solunum yetmezliği türüdür.
• Kronik solunum yetmezliği; birkaç günde veya daha uzun sürede ortaya çıkmaktadır. Hiçbir şekilde belirti göstermeden ilerleme kaydetmektedir.
Kronik solunum yetmezliği varken akut solunum yetmezliği gelişmesi; kronik solunum yetmezliği bulunan kişilerde meydana gelen enfeksiyonlardan dolayı ani solunum yetmezliği oluşması durumudur.
Solunum yetmezliğinde görülen belirtiler; nefes darlığı, havanın yeterli gelmediğinin hissedilerek hızlı bir şekilde nefes alıp verme hali, kalp ritim bozukluğu oluşması, yutma zorluğu, yemek yerken soluk borusuna kaçacağı düşüncesiyle oluşan öksürük, yüksek tansiyon, sürekli görünen uyku hali, terleme, bulanık görme, konsantrasyon bozukluğu ve hareketlerde kısıtlanma şeklinde meydana gelmektedir.
Solunu yetmezliği tanısı hastanın şikayetlerine yönelik solunum yollarının laboratuvar yöntemleri ile görüntülenmesi şeklinde koyulmaktadır. Solunum yetmezliği olan hastalar incelenerek görülen semptomların ciddiyetine yönelik tedavi yöntemi uygulanır.
Tedavi de ise;
• Hava yolu açıklığı ve yeterli doku oksijenasyonu sağlanır.
• Yeterli ventilasyon sağlanmaktadır.
• Oksijen tedavisi uygulanmaktadır.
• Kan transfüzyonu yapılmaktadır.
• Kas ve sinirlerin fonksiyonunu etkileyecek bir ilaç kullanımı varsa; kesilir.
Son olarak da hastalığa yönelik olarak; antibiyotik, bronkodilatörler, steroid, vazopresör, antikoagülan ya da diüretik tedavi uygulamalarına başlanması, elektrolit eksiğinin yerine konması ve nütrisyon desteğinin sağlanması gerekebilmektedir.
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