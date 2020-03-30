30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Solunum yetmezliği, solunum sisteminde oluşan hasar sebebi ile oksijen ve karbondioksit değişiminde meydana gelen yetersizlik sonucu ortaya çıkmasıdır. Bu durum aslında bir hastalıktan ziyade bir sendromdur. İşte Solunum Yetmezliği Neden Olur? Solunum Yetmezliği Belirtileri Nelerdir? Solunum Yetmezliği Nedenleri Nelerdir? Solunum Yetmezliği Tedavisi Nasıl Olmalıdır Ve Ne İyi Gelir? Solunum yetmezliği ile ilgili tüm detayları sizler için araştırdık.
Solunum Yetmezliği Neden Olur?
Solunum yetmezliği; solunum sistemindeki akciğerlerin vücudun ihtiyacı olan oksijeni almada ya da vücudun ürettiği karbondioksiti dışarı atmada yetersiz kalması durumudur. Vücutta dışarı atılamadığı için biriken karbondioksitin etkisiyle kan ve diğer vücut sıvıları fazla asitli bir hale gelir, bu sebeple solunum yetmezliği solunumsal asidoz yani asitlenme olarak adlandırılabilir.
İki Tip Solunum Yetmezliği Vardır:
Tip I (Hipoksemik) Solunum Yetmezliği: kanın vücuttaki dolaşımında oksijen eksikliğini ifade eder.
Tip II (Hiperkapnik) Solunum Yetmezliği: kanın vücuttaki dolaşımında fazla karbondioksit nedeniyle ortaya çıkar.
Bu ayrı ayrı görülmekle birlikte iki durum beraber de görülebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki her ikisi de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.
Solunum Yetmezliği Nedenleri Nelerdir?
Tip I solunum yetmezliğine neden olan önemli bazı durumlar aşağıdaki gibidir.
Tip II solunum yetmezliğine sebep olabilecek önemli bazı durumlar ise şunlardır:
Solunum Yetmezliği Belirtileri Nelerdir?
Solunum yetmezliği belirtileri, kanın vücutta dolaşımı esnasında yetersiz oksijen veya aşırı karbondioksit bulunmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Aşağıdaki gibi bulgular ortaya çıkabilir:
Solunum Yetmezliği Tedavisi Nasıl Olmalıdır Ve Ne İyi Gelir?
Solunum yetmezliği tedavisi genellikle altta yatan sebeplerin tamamen ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Öncelikle, sigara kullanan kişilerin bu alışkanlıklarını derhal terk etmesi gerekir.
Diğer tedaviler şunlardır:
Hava yolu tıkanıklığını en aza indirecek ilaçlar
Bronkodilatör ismi ile bilinen ve genelde fısfıs-sprey şeklinde olan bu ilaçlar solunumu kolaylaştırmak için havayollarının açılmasına oldukça yardımcı olabilir.
Oksijen tedavisi
Vücutlarındaki oksijen seviyeleri çok düşük olan kişiler için doktor tarafından öngörülen evde kullanabilecekleri, portatif oksijen tedavisi gerekli olabilir.
Non-invazif (invazif olmayan) ventilasyon
Yüz kısmına yerleştirilen bir maske yardımıyla hastaya hava verilerek solunum hareketlerinin yaptırılması işlemidir.
Mekanik ventilasyon
Bu, hastaların bir entübasyon tüpü yani ağız yoluyla akciğerin hava borularına yerleştirilen bir tüp ya da trakeostomi tüpü yani gırtlak bölgesinde cerrahi bir delik açılarak bu deliğe yerleştirilen tüp, hastanın solunumunun sağlanmasıdır.
CORONAVİRÜS VE SOLUNUM YETMEZLİĞİ
Coronavirüsler zarflı, tek zincirli pozitif RNA virüsleri olup, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olurlar. 2012 yılıda Arap Yarımadası’nda ciddi akut solunum yetmezliği ile seyreden hastalarda yeni bir coronavirüs türü izole edilmiştir. Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus (MERS-CoV) olarak adlandırılmıştır. Asemptomatik hastalıktan, ağır pnömoni, çoklu organ yetmezliği ve ölüme kadar ilerleyebilen çeşitli klinik şekillere sebep olabilir. Patojene özgül bir tedavi
bulunmamaktadır. MERS-CoV ile enfekte olan hastalarda enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması virüsün yayılımının önlenmesi açısından önemli bir yer tutar.
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