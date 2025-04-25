Solskjaer'den 2 değişiklik!

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Suat Güz ve Murat Şener üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda 1-1 berabere kalınan Göztepe maçının 11’inde 1’i zorunlu 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sarı kart cezalısı Masuaku’nun yerine Serkan Emrecan Terzi’yi, Oxlade-Chamberlain’in yerine ise Immobile’yi 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Solskjaer, savunma hattını Svensson, Paulista, Emirhan Topçu ve Serkan Emrecan Terzi’den oluşturdu. Orta sahanın ortasında Amir Hadziahmetovic ve Gedson ikilisi görevlendiren Solskjaer, hücum hattının sağında Rashica, 10 numarada Rafa Silva, sağ kanatta ise Mustafa Hekimoğlu’nu sahaya sürdü. Norveçli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

EMRECAN TERZİ BU SEZON İLK KEZ GÖREV ALDI

Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki sol beki Serkan Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez resmi bir maçta görev aldı. Sezonun büyük bölümünde kadroda yer alan ve yine uzun süre sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Emrecan Terzi, Masuaku’nun sarı kart cezalısı olduğu karşılaşmada bu sezon ilk kez forma giyme şansı buldu.

IMMOBILE 2 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile 2 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Son olarak ligde Kasımpaşa deplasmanında 11’de görev alan tecrübeli forvet; Başakşehir maçında oyuna sonradan dahil olmuş, Göztepe karşılaşmasında ise kadroda olmasına rağmen görev almamıştı.