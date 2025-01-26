Solskjaer'den 2 değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Chamberlain, Semih Kılıçsoy, 11'i ile başladı.

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Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Immobile, Joao Mario, Zaınutdınov, Muçi, Onana, ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahalarında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 22 Ocak Perşembe günü yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirdi.

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Norveçli teknik adam, Athletic Bilbao mücadelesine başlayan 11'de yer verdiği Muçi ve Immobile yerine Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almadı.

ANTALYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Göztepe ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, mücadeleye Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo ve Samudio ile başladı.

Göztepe mücadelesine 11'de başlayan Emrecan Uzunhan, Thalisson, Safuri ve Gainc yerine Belözoğlu, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip ve Djenepo'ya görev verdi.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde, Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Safuri, Gaich, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez ve Abdurrahim Dursun yer aldı.