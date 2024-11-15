SOLOTÜRK'ten KKTC'de gövde gösterisi

Binlerce KKTC vatandaşı, SOLOTÜRK'ün F16 ile yaptığı gösteriyi izleyebilmek için Girne'deki kordon boyuna akın etti.

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Trafiğin neredeyse durduğu kentte, SOLOTÜRK pilotunun gökyüzünde yaptığı manevralar vatandaşlardan alkış aldı.

Onlarca tekne sahibi de gösteriyi daha iyi izleyebilmek için denize açıldı.