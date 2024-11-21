SOLOTÜRK Gelibolu kurtuluşu için uçuş gerçekleştirecek! SOLOTÜRK uçuş gösterisi ne zaman?
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yine izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak SOLOTÜRK, en son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yılı için uçmuştu. Peki, SOLOTÜRK Gelibolu gösteri uçuşu ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
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Çanakkale Valiliğinden yapılan duyuruda, Gelibolu'nun kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yapacağı belirtildi ve "Tüm halkımız davetlidir." dendi. Peki, SOLOTÜRK Gelibolu kurtuluşu gösteri uçuşu ne zaman?
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SOLOTÜRK GELİBOLU KURTULUŞU GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?
SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 26 Kasım'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
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NUSRET MAYIN GEMİSİ ZİYARETE AÇILIYOR
Etkinlikler kapsamında ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011 yılında aslına uygun yaptırılan TCG Nusret Gemisi'nin 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açılacağı belirtildi.
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KURTULUŞ GÜNÜ KOŞUSU 24 KASIM'DA
Çanakkalenin Gelibolu ilçesinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında planlanan Kurtuluş Günü Koşusu 24 Kasımda gerçekleştirilecek.
İlçe girişinde bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu önünden start alacak olan koşu, saat 11.00’de başlayacak, Mehmetçik Gazinosu önünde sona erecek.
Koşuya katılmak isteyenler başvurularını 22 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar belediyeye yapabilecek.
Yarışmada erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride birincilere 5, ikincilere 2 bin 500 ve üçüncülere de bin lira ödül verilecek.