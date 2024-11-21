KURTULUŞ GÜNÜ KOŞUSU 24 KASIM'DA

Çanakkalenin Gelibolu ilçesinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında planlanan Kurtuluş Günü Koşusu 24 Kasımda gerçekleştirilecek.

İlçe girişinde bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu önünden start alacak olan koşu, saat 11.00’de başlayacak, Mehmetçik Gazinosu önünde sona erecek.

Koşuya katılmak isteyenler başvurularını 22 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar belediyeye yapabilecek.

Yarışmada erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride birincilere 5, ikincilere 2 bin 500 ve üçüncülere de bin lira ödül verilecek.