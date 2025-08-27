Habertürk
        SOLOTÜRK 30 Ağustos Zafer Bayramı 2025 gösteri uçuşu ne zaman, nerede yapılacak, prova uçuşları ne zaman yapılacak?

        SOLOTÜRK 30 Ağustos Zafer Bayramı 2025 gösteri uçuşu ne zaman, nerede yapılacak?

        Cumartesi günü tüm ülkede coşkuyla kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı için SOLOTÜRK bir gösteri uçuşu düzenleyecek. Asıl uçuş öncesi SOLOTÜRK, prova gösterileri de yapacak. İşte, SOLOTÜRK 30 Ağustos 2025 uçuş gösterisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 14:39 Güncelleme: 27.08.2025 - 14:40
        • 1

          Cumartesi günü tüm yurtta büyük bir heyecanla kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, SOLOTÜRK özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ana gösteriden önce, SOLOTÜRK çevre tanıma uçuşu ve prova uçuşu yapacak. İşte, SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos 2025 uçuş gösterisi programı…

        • 2

          SOLOTÜRK PROVA UÇUŞU NE ZAMAN?

          SOLOTÜRK, 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 ardından 18.45'te Anıtkabir üzerinde prova uçuşu yapacak.

        • 3

          SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?

          Gösteri uçuşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 18.45'te yine Anıtkabir'de olacak.

        • 4

          SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI UÇUŞ PROGRAMI

          Çevre tanıma uçuşu

          Tarih: 28 Ağustos 2025 Perşembe

          Saat: 14:00

          Yer: Anıtkabir, Ankara

          Prova uçuşu

          Tarih: 28 Ağustos 2025 Perşembe

          Saat: 18:45

          Yer: Anıtkabir, Ankara

          Gösteri uçuşu

          Tarih: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

          Saat: 18:45

          Yer: Anıtkabir, Ankara

