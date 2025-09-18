Habertürk
        SOLOTÜRK 18-20 Eylül 2025 Teknofest gösteri uçuş programı ile SOLOTÜRK ne zaman, saat kaçta gösteri yapacak?

        SOLOTÜRK Teknofest gösteri uçuş programı: SOLOTÜRK ne zaman, saat kaçta gösteri yapacak?

        17 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açan Teknofest, ikinci gününde de ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. İlk gün gösteri yapan SOLOTÜRK, festival boyunca gösteri uçuşlarına devam edecek. İşte, SOLOTÜRK 18-20 Eylül 2025 Teknofest gösteri uçuş programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 12:36 Güncelleme: 18.09.2025 - 12:36
        • 1

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Festivalin ilk gününde gösteri yapan SOLOTÜRK, festival boyunca gösteri uçuşlarına devam edecek. İşte, SOLOTÜRK 18-20 Eylül gösteri programı...

        • 2

          SOLOTÜRK 17-20 EYLÜL 2025 TEKNOFEST GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI

          SOLOTÜRK, 17-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gösteri uçuşu düzenleyecek. Gösteri uçuşunun programı şöyle;

          17 Eylül Çarşamba saat 11.15 ile 11.50 arası (gerçekleşti)

          18 Eylül 2025 Perşembe saat 14.15 ile 14.45 arası

          19 Eylül 2025 Cuma saat 14.15 ile 14.45 arası

          20 Eylül Cumartesi saat 11.20 ile 11.50 arası gösteri uçuşu yapılacak.

        • 3

          TEKNOFEST ÜCRETSİZ Mİ?

          Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde olacak. Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak.

