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        Haberler Bilgi Yaşam Soli Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? Soli Özel biyografisi

        Soli Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? Soli Özel biyografisi

        Soli Özel hayatı ile gündeme gelen isimlerden biri oldu. Türk siyaset bilimci, yazar ve akademisyen olarak tanınan Özel 1958 yılında İzmir'de doğmuş, Bennington College'da Ekonomi eğitimi aldıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında master yapmıştır. Akademik kariyerine ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başlamış ve burada öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:11
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        Soli Özel kimdir?
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        Türk siyaset bilimci, yazar ve akademisyen Soli Özel günün konuşulan isimleri arasında yer aldı. Soli Özel 1980 yılında ABD'de bulunan Bennington College'de Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1983 yılında ise Johns Hopkins Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

        SOLİ ÖZEL KİMDİR?

        Soli Özel, 1958 yılında İzmir’de doğmuş, Bennington College'da Ekonomi eğitimi aldıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler dalında master yapmıştır. Türk Yahudi kökenli bir akademisyen olan Özel, Orta Doğu politikaları üzerine uzmanlaşmıştır.

        Soli Özel, akademik kariyerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başlamış ve burada öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Sabah gazetesinde uluslararası ilişkiler üzerine yazılar yazan Özel, 2009'dan itibaren Gazete Habertürk'te dış haberler müdürlüğü yapmıştır. 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi'ne geçmiştir.

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