Sol yanım oyuncuları izleyenler tarafından araştırılıyor. Dizide Selim karakterine hayat veren Tolga Mendi'nin hayatı merak ediliyor. Yeni dizi Sol Yanım'ın başrol oyuncularından Tolga Mendi kimdir, kaç yaşındadır? İşte Tolga Mendi hayatı, boyu, dizileri...

TOLGA MENDİ KİMDİR?

1,86 boyundaki Tolga Mendi, 23 Mart 1993 tarihinde Türkiye'nin İzmir şehrinde dünyaya geldi. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başladı. 2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk ve Fox TV'de Rüzgarın Kalbi dizisinde yer almıştır. Tanınması ise Show TV'de yayın hayatına başlayan Yeni Gelin adlı dizide Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıktı.

TOLGA MENDİ DİZİLERİ