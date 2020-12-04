Genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yeni dizi Sol Yanım dün akşam saat 20.00'de 2. bölümüyle ekrana geldi. Sol Yanım 2. bölümde neler oldu? İşte Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım 3. bölüm fragmanı...

SOL YANIM 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SOL YANIM 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra’nın gizemli haline tutulan Burak’ın girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Burak’a yardım için kolları sıvayan Biricik’in planı ne olacak? Burak’ın Serra’ya ilgisi git gide artarken, Serra ve Selim’in zoraki ders çalışması yeni atışmaları beraberinde getiriyor.

Asena ve Selim arasındaki soğuk savaş devam ederken; Biricik’in Kutlusay Malikanesi’ne sürpriz ziyareti Asena’nın yeni planının fitilini ateşliyor. Selim’e takıntılı biçimde aşık olan Hülya’nın beklenmedik hareketiyle Selim’in okuldaki ünü tehlikeye giriyor. Serra, tüm iyi niyetiyle olaya müdahale ederken soyadının itibar kaybından korkan İhsan Kutlusay’ın öfkesi durdurulamayacak.

Öte yandan hapishaneden yeni çıkan mahallenin belalısı Barbar’ın dönüşü ile ortalık karışıyor.