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Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye has lezzetlerden Söke tatlı maya ekmeği ve Söke şevketibostan yemeği için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2020'de coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Kurumun değerlendirmesi sonucu, her iki ürüne de coğrafi işaret tescil belgesi verildiğine işaret eden Kutlay, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizin tescillenmesinden dolayı çok mutluyuz. Söke'de kültürel değerlere mal olmuş ürünlerimizi önce ülkemize daha sonra da tüm dünyaya tanıtmak için yola çıktık. Amacımız bundan sonra Söke'ye mal olmuş bazı tatlılarımızdan olan kulak tatlısı daha sonra sıkma köftemizi de tanıtacağız. Ben Söke'nin daha çok tanıtıma, daha çok ürünlerimizin duyurulması konusundaki çabalarımızı devam ettireceğiz."