Ölen sevgilisini giydirip sokağa bıraktı!

Bursa'da, geçen pazar günü, Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi´nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Orhaneli ilçesindeki evinden, eşine, halasına gideceğini söyleyerek çıkan Nuray E. (32),sevgilisi Yusuf A.'nın (37) evine gitti. Çift geceyi birlikte geçirmeye karar verdi. Nuray E. eşini arayarak, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halasında kalacağını söyledi.
APARTMANIN GİRİŞİNE BIRAKTI
DHA'da yer alan habere göre çift, birlikte olduktan sonra Yusuf A., duşa girdi. İddiaya göre Yusuf A., yatak odasına geri geldiğinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Yusuf A., Nuray E.'yi kıyafetlerini giydirip, evin bulunduğu apartmanın girişine bıraktı.
CEP TELEFONUNU ALIP KAÇTI
Yusuf A., 112´yi arayarak, kapısında bir kadının baygın yattığını bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Nuray E.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre sonra ekiplerin yanına gelen Nuray E.'nin öldüğünü öğrenen Yusuf A., korkuyla kadının cep telefonunu alıp, kaçtı.
POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonunda Nuray E.'nin gece Yusuf A. ile birlikte kaldığını, kadını, bina girişine Yusuf A.´nın bıraktığını tespit etti. Yusuf A., Orhangazi ilçesinde, çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.
"KIYAFETLERİNİ GİYDİRİP, KAPIYA BIRAKTIM"
Yusuf A.´nın polisteki ifadesinde, "Nuray´la aramızda ilişki vardı. Evli olduğunu biliyordum. Gündüz buluştuk. Geceyi de birlikte geçirmek istedik. Eşini arayıp, halasında kalacağını söyledi. Gece birlikte olduk. Duşa girdim. Çıktığımda Nuray´ın fenalaştığını gördüm. Yanına gittiğimde bilinci kapandı. Kendine getirmeye çalıştım ama olmadı. Ben de üstünü giydirip, kapıya bıraktım ve polisi arayıp, olay yerinden ayrıldım. İlişkimiz ortaya çıksın istemiyordum. Sonra ne olduğunu merak edip, geri döndüm. Öldüğünü söylediler. Korkup kaçtım. Nuray´ın evimde kalan telefonunu da aldım ve götürüp bir yere attım. Ben öldürmedim" dediği öğrenildi.
Yusuf A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, savcılık sorgusu devam ediyor.
"KÖPEĞİMİ GEZDİRMEK İÇİN ÇIKTIĞIMDA GÖRDÜM"
Olayın yaşandığı apartmanda oturan Muharrem Örnek, "Sabah köpeğimi gezdirmeye götürmek için çıktığımda kadının kapının önünde yattığını gördüm. İlk başta oturur vaziyetteydi. Tanımıyoruz ama üzüldük, Allah rahmet eylesin" dedi.
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