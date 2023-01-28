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3 uzun namlulu otomatik tüfek! 1 el bombası! Ev değil cephanelik!

Adana'da, husumetlileri Eyüp A.'nın ev ve iş yerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açan 36 yaşındaki Uğur Ç. ve akrabası Kadir Ç. ile Muhammet K., saklandıkları portakal bahçesinde yakalandı. Bahçedeki evde yapılan aramada 2 Kalaşnikof tüfek, bir M4 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, el bombası ve çok sayıda mermi ile çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi

Giriş: 28.01.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
ŞOKE EDEN OLAY | 3 uzun namlulu otomatik tüfek! 1 el bombası! Ev değil cephanelik! - Adana haberleri
El bombası da Kalaşnikof da çıktı! Ev değil cephanelik!
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DHA

Adana'da olay, 22 Ocak günü saat 04.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıntı otomobille Eyüp A.'nın evine gelen 3 şüpheli, Kalaşnikof tüfekle ateş açıp kaçtı.

EVİN ARDINDAN İŞ YERİNİ KURŞUNLADI

DHA'da yer alan habere göre şüpheliler, aynı gün saat 14.00 sıralarında bu kez Eyüp A.'nın iş yerini kurşunladı. Saldırılarda yaralanan olmazken, ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

300'E YAKIN KAMERA İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, saldırıların yaşandığı bölge ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki 300'e yakın güvenlik kamerasından kayıt inceledi. Şüphelilerin, aynı mahalledeki portakal bahçesine gittiği tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Termal kameralı dronla bölgeyi tarayıp şüphelilerin saklandığı evi belirleyen ekipler, operasyonla Uğur Ç., Kadir Ç. ve Muhammet K.'yi yakaladı.

2 KALAŞNİKOF VE 1 M4 OTOMATİK TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlik evindeki aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 Kalaşnikof tüfek, M4 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Bahçede ise el bombası, çalıntı olduğu belirlenen otomobil ve motosiklet bulundu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Şüpheliler emniyete götürülürken, 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Yağma' suçlarından Uğur Ç.'nin 10, Kadir Ç.'nin 25, Muhammet K.'nin ise 12 kaydının bulunduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Uğur Ç. ile Kadir Ç. tutuklandı, Muhammet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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