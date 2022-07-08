Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Şoke eden anlar! Roma heykelini benzin döküp yaktı

Roma heykelini önce tekmeledi, sonra bezin döküp yaktı! O anlar kamerada

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. Kentte bir kişi, 'Lidya Bank' isimli heykeli önce tekmeledi, ardından da benzin dökerek ateşe verdi

08.07.2022 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Şoke eden anlar! Roma heykelini benzin döküp yaktı
Şoke eden anlar! Roma heykelini benzin döküp yaktı
0:00 / 0:00
İHA

Antalya’nın en işlek noktasındaki "Lidya Bank" isimli Roma heykelini tekmeleyen bir kişi, daha sonra benzin dökerek ateşe verdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde bir iş hanının önünde elbisesini açarak para bekleyen Lidya Bank heykelinin yanına saat 05.15 sırasında elinde benzin bidonuyla şüpheli bir kişi geldi.

Bidonu kenara koyan şüpheli önce heykeli tekmeledi ve ardından bidondaki benzini heykelin üzerine döküp ateşe verdi. Şüpheli bir süre izledikten sonra bölgeden uzaklaştı. Heykelin alev aldığını gören vatandaşlar ve bekçiler olay yerine geldi. Vatandaşlar yanan heykeli ve alev alan iş yerinin tavanını su ve yangın söndürme tüpleri ile söndürdü.

İŞ YERİNİN TAVANI DA KÜLE DÖNDÜ

Heykelin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye 2010 yılında konulduğu öğrenildi. Yanan heykele bölgeden geçen turistler ve vatandaşlar meraklı gözlerle baktı. Heykelin büyük bölümünün yandığı ve siyahlaştığı, iş yerinin tavanının da yandığı görüldü.

Öte yandan heykelin yandığı anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın heykelin yanına benzin bidonuyla geldiği, tekmelediği, daha sonra benzin döküp yaktığı görüldü. Bir süre elindeki çakmağı yakmaya çalışan şahıs, daha sonra yaktığı kağıdı heykelin üzerine attı ve heykel alev aldı. Vatandaşların ve bekçilerin koşarak yangını söndürdüğü anlar da kameraya yansıdı. Heykelin yandığı anları bir vatandaşta cep telefonu kamerası ile kaydetti.

"TURİSTLER ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORDU"

Heykelin bulunduğu bölgede esnaflık yapan Canbulut Çalışkan, “Sabah geldiğimde yandığını gördüm. Kimin yaktığını bilmiyorum. Şaşırdım kaldım. Her turist önünden geçerken fotoğraf çektiriyordu." dedi.

Heykelin yerinin yanlış olduğunu savunan Muhammet Koşar ise, "Lidya Bank, parayı bulan adamın heykeliymiş. Yanlış bir yerde. İki ay önce de bir yangın çıkmıştı. Buraya koyulması yanlış ama yakan da tam bir örümcek kafalı. Neye istinaden, neden yaktın. Tüm bina yanacaktı neredeyse” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kayseri'de fuhuş operasyonu
Kayseri'de fuhuş operasyonu
Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram tatili yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram tatili yoğunluğu
Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.