Gürültüden rahatsız oldu, okla öldürdü

Korkunç olay İtalya'nın Cenova kentinde meydana geldi.
İddiaya göre 41 yaşındaki Javier Alfredo Romero Miranda, ikinci çocuğunun doğumunu kutlamak için gece geç saatte arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı.
GenovaToday.com'un bildirdiğine göre, Miranda ve arkadaşlarından biri, bardan ayrıldıktan sonra, 23:45 civarında, orada yaşayan bir akrabasından anahtarları almak için Archivolto de Franchi mahallesine gitti. 63 yaşındaki ev sahibi Evarista pencereye geldiğinde ve gürültü yaptıkları için onlara bağırmaya başladı.
İkili arasındaki tartışma bir süre sonra büyüdü. Scalco, yayı tutarak genellikle yaban domuzu avlamak için kullanılan bir oku ateşledi. Javier Alfredo Romero Miranda, ağır yaralanarak hayatını kaybeti.
Olay esnasında çekilen bir videoda apartmanın penceresinde duran ve elinde bir yay tutan Scalco görünüyor. Ağır yaralanan Miranda'nın da kanlar içinde kaldığı ve elinde telefonu tutarak "Bana ne yaptın" dediği duyuluyor.
Şüphelinin Salı günü Miranda'yı öldürmeden önce ırkçı bir hakarette bulunduğu da iddia edildi. Polis 63 yaşındaki Evaristo Scalco'yu, Perulu 41 yaşındaki Javier Alfredo Romero Miranda'nın öldürülmesinde ırksal nedenler de olduğunu belirterek cinayetten tutukladı.
Genova24.com'a göre Scalco ilk ifadesinde, "Tartışmaya başladık ve bir an aklımı kaybettim ama onu vurmayı amaçlamıyordum" dedi ve kurbana karşı ırkçı bir hakaret kullandığını hatırlamadığını da sözlerine ekledi.
Cenova Belediye Başkanı Giovanni Toti ise olayı üzücü ve 'saçma bir ölüm' olarak nitelendirdi ve Miranda'nın 'deli bir adamın' ellerinde hayatını kaybettiğini söyledi.
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