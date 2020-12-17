Sokaktaki canlara mama desteği

Beslenme, kedi ve köpek sağlığı için oldukça önemlidir. Onların beslenme alışkanlığı insandan farklı olduğu için sindirim ve boşaltım sistemleri de bizim yiyeceklerimizi sindiremez. Kötü bir beslenme zinciri kedinin ve köpeğin ömrünü kısaltabileceği gibi onun sürekli hasta olmasına yol açabilir.

Tüm bu durumları engellemek, can dostlarımızla iyi ve kaliteli bir yaşam sürmek için beslenme zincirini iyi mamalar ile doldurmak şarttır. Mamayolda ailesi, tanınmış markalara ait diyet maması, tahılsız kedi maması, tahılsız köpek maması, yavru kedi maması, yavru köpek maması, cinslere özel mama, kısırlaştırılmış kedi maması seçeneklerini sunmaktadır.

Günlük kargo gönderimi ile anında gönderilen mamalar, hayvan dostlarımıza olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştırılmaktadır.

Siteden yapacağınız her alışverişte sokaktaki hayvan dostlarımız için bir kilo mama ve mama kabı size hediye olarak gönderilmektedir. Böylece sokaktaki canların da iyi mamaya ulaşması hedeflenmekte, hiçbir canlının kötü koşullarda yaşamaması için çaba gösterilmektedir.