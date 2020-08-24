Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Ş. kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada kafasına bir iş yerinin tabelası düştü.

İHA'nın haberine göre, yaralanan şahıs ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.