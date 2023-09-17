Sokakta şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu'na apartmandan su döktüler

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Kadıköy'de bir mekânın önünde yüksek sesle şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşlarına bir semt sakini tarafından üzerlerine su döküldü. Sokakta Levent Yüksel’in ‘Bu Gece Son’ şarkısını söyledikleri sırada mekânın bulunduğu apartmandan üzerlerine su dökülmesine Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları alkışlarla karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Kaygılaroğlu, “Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz o an” dedi.