İstanbul'da onlarca kişinin önünde cinayet!

İstanbul Bahçelievler'de Hatip İbrahimoğlu'nu güpegündüz sokak ortasında onlarca kişinin gözleri önünde öldüren Mahmut Celal K. yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden 49 yaşındaki Mahmut Celal K. "Benim işyerimi elimden almaya çalışıyordu.

Bu yüzden daha öncede tartışmıştık. Sokakta onu görünce bir anda olayı gerçekleştirdim" dedi.