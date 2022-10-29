Sokakta dövüp yüzünü jiletle kestiler! Şikâyetçi olmadı!

Adana'da olay, 23 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi.
ARKADAŞININ SEVGİLİSİNİ RAHATSIZ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre Yusuf Taşkın (29), oturduğu mahalleden arkadaşı Şevket Kılınç´ın (27) sevgilisine sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, rahatsız etmeye başladı.
KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP SOKAKTA DÖVDÜLER
Bunun üzerine Kılınç, arkadaşları Şerif (26), Sedat Ok (21) kardeşler ve Hüseyin P. (21) ile birlikte Taşkın´ın peşine düştü. Şüpheliler, Taşkın´ı sokak ortasında yakalayıp, kıyafetlerini çıkarak yere yatırıp tekme tokat dövdü.
YÜZÜNÜ JİLETLE KESTİLER
Gruptan bir kişi, Taşkın´ın jiletle yüzüne kesikler attı. Kılınç, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, Taşkın´ın 200 lirası ve telefonunu da gasp etti.
POLİSE VE HASTANEYE GİDEMEDİ
Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için arama başlattı. Taşkın´ın, hakkında `hırsızlık´ suçundan aranması olduğu için polise ve hastaneye başvurmadığı ortaya çıktı.
4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Polis, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, akrabalarının evlerinden hırsızlık yaptığı için Taşkın´ı dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Kılınç, Şerif ve Sedat Ok kardeşler tutuklanırken, Hüseyin P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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