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Sokak ortasında silahlı saldırı! Vurup, başında bekledi: Karışmayın, babamı öldürdü

Şırnak'ta Seyithan Gezme, Hasan Özdek'i sokak ortasında tabancayla vurdu. Silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışanlara "Siz karışmayın, babamı öldürdü" diye bağıran Gezme, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Özdek ise kurtarılamadı

Giriş: 17.05.2023 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Sokak ortasında vurdu: Karışmayın, babamı öldürdü
DHA

Şırnak'ta Seyihtan Gezme, sokak ortasında Hasan Özdek'i tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Seyithan Gezme, 3 yıl önce babası Nurettin Gezme'yi öldürdüğü gerekçesiyle sokakta yürüyen Hasan Özdek'e tabancayla 3 el ateş etti.

Özdek yere yığıldı, Gezme başında bekledi. Çevredekiler, şüphelinin elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Gezme, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan çevredekilere, "Siz karışmayın, babamı öldürdü" diye bağırdı.

Gezme, kendisini gözaltına alınan polislere de Özdek'in babasını öldürdüğünü söyledi. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdek ise, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Haziran 2020'de Özdek ile Gezme aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Nurettin Gezme ile Hacı Gezme hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alınıp, bunlardan 5'i tutuklandı.

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