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        Haberler Gündem Sokak olayları çıkarma planı bozuldu! 19 tutuklama

        Sokak olayları çıkarma planı bozuldu! 19 tutuklama

        İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 22:49 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:49
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        Sokak olayları çıkarma planı bozuldu! 19 tutuklama
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve bu kapsamda gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerden 13'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik başlatılan soruşturmada 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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        Şüphelilerden 34'ünün örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu zanlıların İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları tespit edilmişti.

        Soruşturmada 3 şüpheliye terör örgütü tarafından örgütün kırsal alanında eğitim verilerek İstanbul'a gönderildiği, 6 şüphelinin ise örgüt mensuplarına finansman sağladığı belirlenmişti.

        Savcılık kararının ardından polis ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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