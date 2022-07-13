Sokak köpeklerinden kaçarken otomobil çarptı

Mersin'de, sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Refüjde oyun oynayan çocuklara sokak köpekleri saldırdı. Panikleyen çocuklardan aniden yola çıkın 2 çocuğa, Güzin Y. (47) yönetimindeki 33 AEC 486 plakalı otomobil çarptı.

Sürücü Güzin Y. yaralanan Hüseyin Çiftel (9) ve Ömer Ensar Gümüş'ü (7) hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.