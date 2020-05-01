Sokak ile caddeler boş kaldı - ŞANLIURFA

AA

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle 4 kent genelinde sokaklarda sessizlik hakim.Şanlıurfa'da kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boşaldı.Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.Kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşıyor.