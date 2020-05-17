Sokağa çıkmaları kısıtlı yaşlılar, evlerinin önünde ücretsiz tıraş ediliyor - KONYA

Vefa Sosyal Grubu çalışmalarına ilçede faaliyet gösteren berberleri de dahil eden İlçe Kaymakamlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde kuaförlük hizmeti vermeye başladı.Mahallelerde evlerinin önüne inen ya da bahçesine çıkan vatandaşların, maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uyan berberler tarafından ücretsiz bayram tıraşları yapılıyor.Derebucak İlçe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanı Ali Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların her türlü temel ihtiyaçlarının karşılanmasından maaşlarının teslim edilmesine kadar tüm taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.- Vatandaş uygulamadan çok memnunİlçe Kaymakamlığı olarak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi güzel bir projeye imza attıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:"Özellikle sosyal güvencesi ve kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların bayram tıraşı ihtiyacı için ikamet ettikleri adreslerine berber hizmeti götürmeye başladık. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan çok memnun kaldı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarla onların da hayır dualarını almaktayız. Kaymakamımız Coşkun Doğan bey başkanlığında yaptığımız bir toplantıda bu projeyi Derebucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu olarak hayata geçirme kararı aldık. Uygulama kapsamında Vefa çalışma gruplarına dahil edilen berberlerimiz, tüm masrafları Kaymakamlığımız tarafından karşılanmak kaydıyla, vatandaşlarımızı evlerinin önünde, bahçesinde, açık havada Kovid-19 ve hijyen kurallarına uyarak tıraşlarını gerçekleştirmektedir.”- "Rüyada bile görsek inanamazdık"Uygulama kapsamında evinin önünde tıraş edilen 76 yaşındaki Alim Daban, "Rüyada bile görsek inanamazdık. Yaklaşan bayram için nasıl tıraş olacağımı düşünüyordum. Kaymakamımızdan, en üst kademedeki Cumhurbaşkanımıza kadar herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.Evinin önünde tıraş olan Durmuş Aslan da böyle bir uygulamanın kendisi için de sürpriz olduğunu dile getirerek, "Dışarıya çıkamayınca nasıl tıraş olacağımızı kara kara düşünüyorduk. Kaymakamımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Berber Mustafa Üzümcü ise Vefa Sosyal Destek grubu çalışmalarına dahil edilmesiyle kendisine ayrılan dış mahallelerde bayram tıraşı mesaisine başladıklarını belirterek, "Bize verilen listedeki tüm yaşlılarımızın bayramdan önce tıraşlarını inşallah tamamlamayı planlıyoruz. Onları evlerinin önünde, bahçelerinde kiraz ağacı altında tıraş etmekten de büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!