Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından hızlı aşılamaya dikkat çekti. Kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı ancak aşı, maske, mesafe kuralları vaka sayısının artmaması için dikkat edilmesi gerekiyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı, gerçekleşti. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen haberi verdi. Erdoğan şunları ifade etti;
1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik.
Bu bilgilere göre hafta içi yasakları 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak.
BU HAFTA SONU PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hafta sonu 26 Haziran Cumartesi akşam 22:00'dan 28 Haziran Pazartesi günü 05:00'a kadar son sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak YKS'ye girecek öğrenciler ve refakatçileri bu yasaktan muaf tutulacak. 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.
Erdoğan, "TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, "Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." ifadesi kullanılmıştı.
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