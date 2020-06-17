Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?

20-21 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu sokopa çıkma yasağı ilan edilmiş daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iptal edilmişti. Vaka sayılarının da artması ile bu hafta sonu yasak olup olmayacağı merak konusu oldu.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'de 1 Haziran itibari ile pek çok alanda normalleşme adımları atıldı. Seyahat yasakları kaldırıldı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için de uygulanan sokağa çıkma yasakları esnetildi. Bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ancak şimdiye kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

EN SON SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER

En son Mayıs ayının son hafta sonunda büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır" derken, 65 yaş üstü için de "haftanın her günü 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabilecektir." ifadesini kullandı.