Korona virüsü vaka ve ölü sayısında artış sürüyor. Süreç içerisinde yeni tedbirler de peş peşe gelmeye başladı. Hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vaka sayılarında dikkate değer bir düşüş henüz gözlemlenmedi. Mevcut durumdaki olumsuz seyir devam derken süreci yakından izleyen ve kamuoyunun yakından takip ettiği uzmanlardan da yeni öneriler gelmeye devam ediyor. Son olarak korona virüsü sürecinde ekranlarda sık sık yorumlarını takip ettiğimiz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 28 gün sokağa çıkma yasağı önerisi geldi.

Peki, 28 gün sokağa çıkma yasağı getirilir mi? Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili son önerileri haberimizde derledik. İşte, detaylar...

14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR!



Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan 14 gün sokağa çıkma yasağı açıklaması gelmişti.



Prof. Dr. Aydın "Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz." sözleriyle 14 günlük sokağa çıkma yasağını yüksek sesle dile getiren ilk uzman olmuştu.

"14 GÜN YETMEZ! 28 GÜNLÜK KAPANMA GEREKİYOR!"

Prof. Dr. Aydın'ın değerlendirmesi sonrası çarpıcı bir değerlendirmede Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi. Prof. Dr. Ceyhan Fox TV'de katıldığı programda; 14 günlük sürenin kuluçka süresi olduğunu belirtip tabloda değişiklik olmazsa 28 günlük kapanmaya gitmenin gereki olduğunu söyledi.