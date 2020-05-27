Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi - KAYSERİ

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece yarısı sona erdi.Kısıtlamanın sona ermesiyle şehrin işlek noktalarından Sivas Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi, NATO Caddesi, Talas Anayurt başta olmak üzere ana cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu görüldü.

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