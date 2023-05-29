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Şok'un Rekabet cezası yeniden yapılandırıldı

Şok Marketler'e Rekabet Kurulu tarafından verilen 384.4 milyon liralık ceza 192.2 milyon lira olarak yeniden yapılandırıldı. Firma cezanın iptali için açtığı davadan feragat etti

Giriş: 29.05.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
Şok'un Rekabet cezası yeniden yapılandırıldı
HABERTURK.COM

Şok Marketler Rekabet Kurulu tarafından verilen 384 milyon 369 bin liralık cezanın 192 milyon 184 bin lira olarak yeniden yapılandırıldığını açıkladı. Bu sebeple idari para cezasının iptaline ilişkin davadan feragat ettiğini bildirdi.

ŞOK tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rekabet Kurumu'nun 28.10.2021 tarihli ve 21-53/747-360 sayılı kararı ile Şirketimize düzenlediği 384.369.037,15 TL tutarındaki idari para cezası, 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"un 3'üncü maddesi (kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları) kapsamında 192.184.518,58 TL olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından Ankara ilgili İdare Mahkemesi'nde açılan idari para cezasının iptali davasından feragat edilmiştir. Bahse konu idari para cezası ile ilgili olarak 14.02.2022 tarihinde ödeme yapıldığından ilave bir ödeme yükümlülüğü doğmayacak olup, ödenen tutarla yapılandırılan tutar arasında ortaya çıkan fark için ilgili Vergi Dairesi nezdinde iade talebinde bulunulmuştur."

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