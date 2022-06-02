Sosyal medya üzerinden yayılan iddianın detayları merak ediliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın kocası Pique tarafından aldatıldığı ileri sürüldü. 2010 yılından beri birlikte olan çift ile ilgili gündeme gelen iddia sosyal medyayı salladı. İspanya basını; Shakira'nın kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladığını belirtti. İşte detaylar...
İspanyol basınında yer alan açıklamalara göre Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadının Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olabileceği söylendi. Gavi'nin ise olaydan haberinin olmadığı belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerarda Pique'nin ise "Ben masumum" dediği ve çiftin haftalardır ayrı yaşadığı iddia edildi.
ÇİFT HAKKINDA DİĞER İDDİALAR!
İspanyol basını Shakira ile Pique'nin arasını açan kişinin sosyal medyada yayıldığı gibi Gavi'nin annesi değil, 20'lerinde sarışın bir kadın olduğu ve bu kişinin etkinlik hostesi olarak çalıştığını iddia etti.
İspanyol basını ayrıca Shakira'nın Mayıs ayında İbiza'ya iki kez çocukları ve arkadaşları ile gittiğini ancak Pique'nin olmadığını belirtirken, aldatma iddialarının Mayıs ayında ortaya çıkmış olabileceğini de ima etti.
PABLO MARTİN PAEZ GAVİRA KİMDİR?
Gavi olarak tanınan Pablo Martín Páez Gavira, La Liga kulübü Barcelona ve İspanya milli takımı için merkezi orta saha oyuncusu olarak oynayan İspanyol profesyonel bir futbolcudur. 2004 yılında dünyaya gelen genç futbol yıldızı 17 yaşındadır.
Barcelona'da merkez orta saha mevkisinde oynayan Gavi İspanya kökenlidir. Boyu 1,73, burcu aslan olan Gavi İspanya'yı 15 yaş altı ve 16 yaş altı seviyesinde temsil etmiştir.
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