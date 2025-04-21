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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 23-29 Nisan ŞOK aktüel ürünlerde neler var, markete hangi ürünler geliyor?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 23-29 Nisan ŞOK aktüel ürünlerde neler var, markete hangi ürünler geliyor?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok indirim var. ŞOK 23-29 aktüel ürünler kataloğunda oyuncaklar, teknolojik ürünler, yumuşatıcılar, şampuanlarda indirim var. Öte yandan kahvaltılık malzemelerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Bu haftanın sürprizi ise "Ne alırsan 100 TL" kampanyasıyla sunulan uygun fiyatlı ürünler oldu. Peki 23-29 Nisan ŞOK aktüel ürünlerde neler var, markete hangi ürünler geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:33
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        • 1

          Şok marketlerde yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 23-29 Nisan tarihli ŞOK kataloğunda marketlere gelecek ürünler de netleşti. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte ŞOK aktüel indirimli tam liste

        • 2

          ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23-29 NİSAN 2025

          Gokidy Mini Print Kamera 1.199 TL

          Petrix Armut / Ördek Gece Lambası 349 TL

          Petrix Astronot Projeksiyon Gece Lambası 649 TL

          Rampage X-Jammer Oyuncı Mouse Pad 159 TL

          Hytech Hy-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL

          Hytech Hy-GK1 / Hy-GK2 Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık 99,95 TL

          Snopy Grazy Siyah Ledli Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 299 TL

          Aile Katılımlı Etkiinlik Kitap Çeşitleri 39,95 TL

        • 3

          Polly Pocket Moda Aksesuarları Oyun Setleri 199 TL

          Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 699 TL

          Barbie Kariyer Bebekleri 249 TL

          Chelsea Meslekleri Öğreniyorum Bebek Serisi 249 TL

          Çocuk Aksesuarlı Terlik 139 TL, Tekli Araba 79,95 TL

          Lisanlı Tekli Köpük 14,95 TL

          4x100 gram Oyun Hamurları 75 TL

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